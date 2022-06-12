A Milliler, 3 maçı da gol yemeden geçti

A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaştı. Grupta Faroe Adaları ve Litvanya maçlarından 3 puanla ayrılarak bu organizasyonda ilk kez 2 galibiyet elde eden milliler, Lüksemburg'u da 1-0 yenerek grupta 3. maçın ardından 9 puana ulaştı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Uluslar Ligi'nde grupta 1 galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, 2020-2021 sezonunda ise grubu 6 puanla son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştü. 2022-2023 sezonunda Uluslar C Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile eşleşen ay-yıldızlılar ilk maçta Faroe Adaları'na karşı 4-0, ikinci karşılaşmada ise Litvanya deplasmanında 6-0 kazandı. Grupta 3. maçta Lüksemburg ile mücadele eden milliler sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 maç sonunda 9 puana ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek. Milliler grubu lider tamamlayarak Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek istiyor.