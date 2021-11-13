İhlas Haber Ajansı

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A Milliler avantaj yakaladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.

maçında Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak için avantaj yakaladı.


Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün golleriyle 6-0 mağlup ederken son maçlar öncesinde hem moral kazandı hem de Norveç'in Letonya karşısında puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18'e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10'a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç'i 1 golle geride bırakmayı başardı. Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milliler, Hollanda'nın Norveç'i ağırlayacağı son haftada kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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