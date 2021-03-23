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A Milliler Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemelerinde Hollanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.


Ay-yıldızlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

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