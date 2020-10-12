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A Milliler, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar B Ligi’nde 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına Riva’da yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Rusya karşısında ilk 11'de oynamayan isimler rejenerasyon çalışması yaparken, ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular ise salonda gerçekleşen özel program dahilinde antrenman yaptı. Öte yandan alt baldırında ve adduktor kasında sakatlık yaşayan Efecan Karaca ve Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

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