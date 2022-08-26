A101'e taze meyve sebzede ‘A' dereceli güvenlik sertifikası

A101, Türkiye'de perakende zincirinde taze meyve ve sebzelerin kontrollü sıcaklıkta saklanması kategorisinde en üst puan olan ‘A' derecesiyle BRCGS Uluslararası Depolama ve Tedarik Zinciri Güvenliği sertifikasına layık görülen ilk firma olduklarını duyurdu.

Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde faaliyet göstererek, 11 binden fazla marketiyle en yaygın perakende zinciri unvanını elinde tutan A101, meyve ve sebzeyi en taze haliyle ülkenin her yerindeki müşterilerine ulaştırma hedefiyle 2020 Mayıs ayından itibaren faaliyet gösteren Antalya Meyve Sebze Deposu ile uluslararası standartlarda başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk kurulduğu günden itibaren A101 meyve sebze deposuna gelen ürünlerin kalite kontrol aşamaları, depoya gelen ve depodan çıkan tüm lojistik araçlarının iklimlendirme ve diğer teknik özelliklerinin takibi, depolama hijyen ve ısı koşullarının sağlanması ve tedarik zincirini etkileyen tüm noktalar uçtan uca, A101 kalite standartlarına uygun şekilde takip edilmekte ve sürekli izleniyor.

Uluslararası başarıya ve A101'in kaliteye verdiği öneme dikkat çeken A101 Meyve Sebze Genel Müdürü Gürol Kıraç, “Üreticilerimize en yakın noktada kurduğumuz A101 Antalya Meyve Sebze Depomuzun iki yıl gibi kısa bir zamanda, uluslararası standartlara kavuşması ve “BRCGS Uluslararası Depolama ve Tedarik Zinciri Güvenliği” sertifikası alması, hayata geçirdiğimiz projelerimizin ne kadar doğru bir noktada olduğunu bizlere gösteriyor. En taze ve en kaliteli meyve sebzeyi, en uygun fiyatlarla müşterilerimize en yakın noktalarda satışa sunmak bizim en önemli motivasyonumuzdur. Bu sebeple almış olduğumuz bu belgenin müşterilerimiz açısından da son derece kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ürünlerin kalitesinden ve tüm tedarik koşullarından müşterilerin emin olmasının ve düzenli olarak uluslararası bir firma tarafından bu operasyonun takip edilebilir olmasının müşteriler için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Kıraç, A101'in uygun fiyatlarla Avrupa standartlardaki kaliteyi müşterilerine ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

A101'in bu başarısının arkasındaki büyük ekibe de dikkat çeken Kıraç, “Bu başarının arkasında işlerine gönülden bağlı, her biri alanında eğitimli, deneyimli ve hırslı bir ekip var. Önümüzdeki süreçte ekibimizle birlikte, ülkemizin diğer üretim bölgelerinde kurmayı planladığımız yeni meyve sebze depolarımızla, tedarik zincirimizi daha da güçlü hale getirmeyi hedeflemekteyiz” diyerek şirketin bu konudaki gelecek planlarından da bahsetti.

İngiliz Perakendeciler Birliği tarafından geliştirilen ve kısa bir süre sonra tüm dünyada geçerli hale gelen gıda güvenliği standardı BRCGS (Brand Reputation Through Compliance Global Standard); perakendeciler ve gıda üretimi yapan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesini ve gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardını hayata geçirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dünya üzerinde 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren BRCGS'in, yaklaşık 30 bin sertifikalı firması bulunuyor.