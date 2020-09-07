Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe ve Sivasspor gibi takımlarda forma giymiş olan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Sivasspor gibi takımlarda forma giymiş olan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını transferleriyle devam ettiriyor. Daha önce Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco ve İngiltere Championship'ten düşen Hull City'de forma giymiş olan Eric Lihacj'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe'yu da renklerine bağladı. Fatih Karagümrük'ten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Aatif Chahechouhe Karagümrük'te! Karagümrük'te transferler devam ediyor! Takımımız kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi."
34 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Sivasspor'un yanı sıra son olarak da Antalyaspor forması giymişti.