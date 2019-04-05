AB ile Oda Eşleştirme Projeleri TOBB'da tanıtıldı

Aralarında Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) da bulunduğu Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri lansman toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının AB pazarına giriş konuları öncelikli olmak üzere ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik hazırladığı 144 bin euro hibeli “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi” projesinin de aralarında bulunduğu Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri lansman toplantısı, TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO'nun proje ortağı Çek TSO'dan Dış Ekonomik İlişkiler Bölüm Başkanı Hansl Jiri ve hibe kazanan oda ve borsaların temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi'nde hibe kazanan oda ve borsaların sunumları yapıldı. Samsun TSO'nun proje tanıtımı ise, Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı tarafından yapıldı.

40 pilot işletmeye ihracat danışmanlık hizmeti verilecek

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Komisyonundan 144 bin euro hibe almaya hak kazanan proje kapsamında AB ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat potansiyeline sahip 40 pilot işletmeye ihracat potansiyellerinin arttırılmasına yönelik birebir ihracat danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi. Projenin 1 Nisan tarihi itibariyle başladığını ve 15 ay süreceğini belirten Murzioğlu, “Türkiye'nin AB'ye katılımının Türkiye'de ve AB'deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklendiği Türkiye-İş Dünyası Diyaloğu programında destek almaya hak kazanan projemizin ortağı Çek Ticaret Odası. Proje ortağımız Çek Ticaret Odası ile işbirliği içinde firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin arttırılmasına, AB pazarı öncelikli olmak üzere yurt dışı pazarlara açılmaları ve ihracat potansiyellerini arttırmaya yönelik hizmetler vereceğiz. Proje kapsamında 40 gencimize AB pazarı, AB müktesebatı öncelikli olmak üzere diş ticaret alanında kapsamlı bir eğitim programı verilecek. Ayrıca KOBİ'lerle ilgili AB konularında farkındalık arttırmaya yönelik ilimizde çeşitli seminerler, çalıştaylar gerçekleştirilecek” dedi.