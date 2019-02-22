AB standartlarında e-tebligat sistemi

Ş. tarafından oluşturulan ve yıl başında yürürlüğe giren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS), Pusula İletişim'in elektronik iletişim ve veri saklama teknolojilerini kullanmaya başladığı duyuruldu.

Türkiye yargı sisteminde önemli olan, Ş. tarafından oluşturulan ve yıl başında yürürlüğe giren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin, Pusula İletişim'in elektronik iletişim ve veri saklama teknolojilerini kullanmaya başladığı açıklandı. İletişim şirketinin, yeni sistemde tebligatların elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşmasını sağladığı bildirildi. Buna göre analiz, geliştirme ve çalıştırılması iletişim şirketi tarafından yerine getirilecek UETS ile tebligatlar, teslim edilme ve okunma güvencesine kavuşurken, sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Bu sayede, elektronik tebligatlar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği kavuşurken, kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altına alınacak. UETS, bürokrasiyi azaltırken verimlilik ve hızı artıran yeni sistemle birlikte kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla da çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.

Elektronik iletişim konusundaki uzmanlığının UETS için tek sağlayıcı olmasında en büyük etken olduğunu vurgulayan Pusula İletişim Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, şirketin sunduğu UETS sisteminin, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak geliştirildiğini söyledi.

Çakıcı, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ''Ayrıca uzman posta için geliştirip iş ortaklarımıza sunduğumuz mesaj arşivleme platformu da UETS üzerinde tebligat/delil saklama gerekliliklerini güncel teknolojiler kullanılarak en güvenli ve hızlı şekilde sağlayabileceğimiz konusunda güçlü bir referans oldu. Tebligatların hızlı ve eksiksiz, muhatabına doğrudan ve kesin ulaştırılması, iletim sırasında sehven veya teknik bir arıza sebebiyle tebligatların başına bir şey gelmemesi veya bilgi kaçağının önlenmesi, adli birimlerin anında ve teslim kanıtından hemen emin olacak şekilde tebligatın yapıldığını bilmesi, sistemin sağlıklı işlediğinin en önemli göstergeleri. Şirketimiz, sahip olduğu güncel iletişim altyapısı ve birikimiyle UETS'nin sağlıklı ve kesintisiz işleyişinde önemli rol oynuyor''.