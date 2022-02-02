AB ve Türkiye'nin ortaklaşa finansmanıyla 1,5 milyon dolarlık deri işlenecek

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği 'Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Projesi'' kapsamında şehirde yıllık 1,5 milyon dolarlık deri işlenmesi hedefleniyor.

Deri, ihrcataını destekleyecek üretim girişimi için dirsek temasları sürüyor. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen ‘'Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Projesi'' toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin 4 farklı ilinde düzenlenecek ‘'İkili İş Görüşmeleri'' toplantılarının ikincisi İstanbul'da yapıldı.

Proje, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB) içerisine, 8 bin metrekare kapalı alana sahip, yerli ve yabancı firmalardan tedarik edilen 35 makine ve ekipman ile Türkiye'nin önemli tesislerinden birisi olması hedefleniyor. Tesiste İlk yıl olarak yaklaşık 1,5 milyon dolar deri işlenmesi hedefleniyor.

Açılış 21 Şubat'ta

Kurdukları fabrikanın üretime hazır bir halde olduklarını ifade eden UKOSB Danışmanı Cavit Kahya, “Bugün düğmeye bastığımız takdirde üretime geçebileceğimiz durumdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile iletişim kurduk. Kendileri 21 Şubat haftası teşrif edeceklerini bildirdiler. Bizde o hafta tesisimizi açmış olacağız” dedi.

Yıllık 6 bin ton ham büyük baş deri işlenmiş olacak

Projeyle Uşak Deri Karma Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 95 deri atölyesinin üretim yelpazesinin genişleyeceğini aktaran, Kahya, ”Dericilerimize piyasa koşullarının altında fason hizmeti vereceğiz. Burada yıllık 6 bin ton ham büyük baş deri işlenmiş olacak. Bunun ise bugünkü değeri 1,5 milyon dolara tekabül ediyor. Bu derinin ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi sanayi ürünlerine işlendiğini ayrıca ihracat yaptığını düşünürsek katlanarak etkisi olacaktır. Fabrikamız için 62 kişiye istidam edeceğimizi planladık ve bunun yarısını almış durumdayız” şeklinde konuştu.