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Aba güreşi hakem semineri yapıldı

20-21 Temmuz’da Hatay’da yapılacak Aba güreşi festivali öncesi hakem semineri düzenlendi.

20-21 Temmuz'da Hatay'da yapılacak Aba güreşi festivali öncesi hakem semineri düzenlendi.


20-21 Temmuz'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yer alan Mersah'da (Aba Güreşi özel yarışma alanı) yapılacak Türkiye şampiyonasına yaklaşık 30 ilden bin 200 sporcu katılacak.


Şampiyona sonucunda 1 Eylül'de aynı yerde yapılacak Dünya Şampiyonası için de seçmeler yapılmış olacak.


Şampiyona öncesi Üsküdar Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek ile MHK. Üyesi Ali Yalçınkaya yönetiminde, Üsküdar Üniversitesinde düzenlenen hakem semineri ile şampiyonda yer alacak yeni hakemler sertifikalarını aldı.


Dünya Şampiyonasına Moğolistan'dan Amerika'ya 50 kadar devlet tam takım olarak katılacak.

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