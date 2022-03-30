ABC Lojistik, 100 IVECO S-WAY çekiciyi filosuna ekledi

Dünyanın birçok saygın firmasına hizmet veren, taşımacılık sektöründe Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ve Kayseri merkezli olan ABC Lojistik, 100 adet IVECO S-WAY çekiciyi alarak araç filosunu güçlendirdi.

Merkezi Kayseri'de bulunan ve taşımacılık sektöründe hizmet veren ABC Lojistik, filosunu 100 adet IVECO S-WAY çekiciyle güçlendirdi. Iveco yetkili satıcısı Gülsoylar, ülkenin önemli uluslararası lojistik şirketlerinden olan ABC Lojistik'e 100 adet S WAY çekiciyi Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle teslim etti. Teslim törenine; ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen, IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, IVECO Satış Geliştirme Müdürü Tayfun Fıçıcı, IVECO Ağır Vasıta Bölge Satış Müdürü Murat Aydoğan ve Gülsoylar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gülsoy katıldı.

Törende bir konuşma yapan Iveco Araç Genel Müdürü Hakkı Işınak şunları söyledi; ”Bu başarı, Iveco'nun büyük filo pazarına girme ve daha güçlü bir oyuncu olma stratejisi için de bir kilometre taşı. Bu amaçla şirket, marka değerini göstermek, hafif ve orta segmentte elde edilen nüfuzu ağır segmente ulaştırmak için girişken bir yaklaşım benimsedi.”

Törende konuşan ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen ise “ABC Logistik olarak filomuzu büyütürken her zaman Iveco yetkili satıcısı Gülsoylar gibi sektörün en iyileri ile çalıştık. Iveco markasının sunduğu yüksek teknolojiyle donatılmış araçların filomuza değer katacağına ve kusursuz hizmet kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlarımız doğrultusunda filo yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Tören sonunda günün anısına Iveco Araç genel müdürü Hakkı Işınak ve ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı ABC Logistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen'e bir plaket teslim etti.