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ABD Basketbol Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor

ABD Erkek Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Steve Kerr, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na erteleme olmayacakmış gibi hazırlandıklarını açıkladı.

ABD Erkek Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Steve Kerr, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na erteleme olmayacakmış gibi hazırlandıklarını açıkladı.


Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle organizasyonlar iptal olurken, Japonya'nın Tokyo şehrinde 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'nın ise iptalinin söz konusu olmadığı ifade edilmişti. Bunun üzerine ABD Erkek Basketbol Takımı'nda çalışmalarını dev organizasyonda erteleme olmayacakmış gibi sürdüreceklerini açıklandı. NBA'in resmi internet sitesinde yer alan haberde, ABD Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Steve Kerr, hazırlıklar ile ilgili Başantrenör Gregg Popovich ile görüştüklerini ifade ederek, "Olimpiyatlar düzenlenecek mi ya da ertelenecek mi fikrimiz yok. Biz de dünyanın geri kalanı gibi ne olacağını bekliyoruz. Ekip olarak oyunlar düzenlenecekmiş gibi hazırlanmaya devam edeceğiz. Şu an için elimizden gelen başka bir şey yok" diye konuştu.


Geçtiğimiz ay ABD Milli Takımı'nın 44 kişilik aday kadrosu duyurulmuştu.

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