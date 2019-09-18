ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz davasında ara karar verildi

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklunun halinin devamına karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD Büyükelçiliği yetkilileri ve sanık Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.

“Tercüman olarak refakat ettim”

Duruşmada savunma yapan sanık Metin Topuz, “ABD başkanlarının ziyaretinde ve üst düzey yetkililerin planlama aşamasında, güvenliğin sağlanmasında görevlendirilen amirlerime tercüman olarak refakat ettim. Tercümanlık görevlerime baktığımda uyuşturucuyla ilgisi olmayan birimlerle irtibatım olduğu yönünde savcılık iddialarının doğru olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.

“Özgürlüğümü istiyorum”

İddianamede yer alan telefon görüşmelerine ilişkin konuşan sanık Topuz, “Görüşme tarihlerin eskiliğine ve seyrekliğine bakıldığında 53 kişiyi hatırlamamam normaldir. Listeler gösteriyor ki kolluk kuvvetleriyle yaptığım, 209 kişiyle görüşme göz ardı edilmiş, benim sadece FETÖ mensuplarıyla görüşmelerim var gibi gösterildi. Hakkımdaki iddiaların asılsız olduğu dosyaya sunulan belgelerle anlaşılmıştır. Ben kendi halinde bir Türk vatandaşıyım. 1982 yılından itibaren namuslu bir şekilde konsoloslukta çalışıyorum. Tutukluluk cezalandırılmaya dönüşmüştür. Özgürlüğümü istiyorum” dedi.

“Karanlık bir adam”

Aranın ardından söz alan sanık Topuz'un avukatı, “Bizim altıncı celsemiz, üçüncü heyetimiz. Bizim dosyamızda eksen kayması yaşadık. İddianame ortaya çıktığı günden beri her şeyi araştırdık. Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesine geçen celse karar verilmişti. Feyyaz Öztürk'ün kim olduğunu araştırdık. Feyyaz Öztürk'ün 25'ten aşağıya yargılandığı ve ceza aldığı dava varsa söyleyecek bir şey yok. Bu adam karanlık bir adam. Biz gizli tanıktan, yalancı tanıktan ne aldık ki Feyyaz Öztürk'ten bir şey bekliyoruz. Öncelikli talebimiz Feyyaz Öztürk denilen şahsın dinlenmesinden vazgeçilmesi” dedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesine ilişkin bir önceki celse ara karar koyulması dolayısıyla, tanık dinlenmesinden vazgeçilmesine ilişkin talebin reddini istedi. Savcı, sanık Topuz'un kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak için ara verdi.

Ara kararın açıklandığı esnada basın mensupları duruşma salonuna alınmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmemesine ilişkin talebini reddetti.

Heyet, sanık Topuz'un vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesi için duruşma ertelendi.