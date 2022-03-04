ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüştükten sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 4 ve 11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır ülkelerini ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için saat 19.32'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yapmıştı.

Toplantı 2 saat sürdü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın arasındaki toplantı iki saat sürdü. Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Sherman, saat 21.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrılarak kaldığı otele geçti.