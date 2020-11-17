İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi’ne gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ne gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü. Ayrıca, Pompeo bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Pompeo bugünde görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo, bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonrada Patrik Bartholomeos ile görüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.