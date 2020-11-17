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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rüstem Paşa Camisine geldi

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum Patrikhanesi ziyareti sonrasında Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum Patrikhanesi ziyareti sonrasında Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.


Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sabah saatlerinde Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alıp Bartholomeos ile görüşme gerçekleştiren Pompeo daha sonra Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

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