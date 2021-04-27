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ABD Sahil Güvenlik gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması’na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi ’USS Hamilton’, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.

ABD Donanması'na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden bugün saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Akşam saatlerinde Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde Boğaz'a giriş yapan ABD Sahil Güvenlik gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

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