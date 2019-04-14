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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait ’USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e geçiş yapan savaş gemisine Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.


ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Akşam saatlerinde boğazdan Karadeniz istikametine geçiş yapan ABD savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik ekibi de eşlik etti.

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