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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması’na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi ’Donald Cook’, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi 'Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.


ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi 'Donald Cook', saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşliği ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişinin tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılan geminin 9 günün ardından dönüş yaptığı öğrenildi.

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