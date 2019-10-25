İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD-Türkiye Bilim elçisi, TÜMBİFED Akademik Kurul Başkanı oldu

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), bünyesine önemli isimler katarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge başkanlığında gerçekleşen yönetim kurul toplantısında, Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr Semahat Demir oldu.


TÜMBİFED Genel Başkan Bilge, yeni Akademik Kurul Başkanı Demir'in, Bush ve Obama dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığından ABD-Türkiye arasında bilim diplomasisini yönlendirmek üzere "Bilim Elçisi" unvanını aldığını söyleyerek, "Prof. Dr. Semahat Demir gibi önemli değerin aramızda görmek bizleri oldukça mutlu etti. Çok değerli bir üye kadromuz ve akademik kurulumuz var. Her geçen gün daha da büyüyen ve önemli projeler üreten bir aile olduk. Eminim, Prof. Dr. Semahat Demir ile birlikte ülkemiz adına güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.