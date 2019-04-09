ABD'de altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, yurda döndü

ABD'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazanan bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yurda döndü. Milli yüzücü bir sonraki hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmanın ardından 16 yaşındaki milli yüzücü yurda döndü.

“Bu başarıyı elde etmek çok gurur vericiydi”

Yarışmanın ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla ABD'den Türkiye'ye dönen milli sporcu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede tarihi başarı elde etmenin gururuyla yurda döndüğünü ifade etti. Yarışmanın zorlu geçtiğini dile getiren Sümeyye Boyacı, “Çok heyecanlıyım benim için gerçekten çok zor bir yarışmaydı. Bu nedenle bu başarıyı elde etmek çok daha gurur vericiydi. Öncelikle ilk günkü yarışımda kendi alanımda 200 metrede birinci, 100 metrede de ikinci oldum. Yarışlarda finale kaldım. 50 metredeki yarışımda sırtüstü kategorisinde tüm rakiplerimi geçerek birinci oldum” dedi.

"Bir sonraki hedef, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu"

Geleceğe yönelik hedeflerini de sırlayan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, “Bundan sonraki hedeflerimde Singapur; sonra İtalya ve diğer ülkeler var. En sonda ise bu yılın sonunda yapılacak dünya şampiyonası var. Bu şampiyonada birinci olmak istiyorum. Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın Avrupa Şampiyonu olarak tarihe ismimizi yazdırmak istiyorum. Daha sonra 2020 Tokyo olimpiyatları var. Şu ana kadar hiç yüzmede olimpiyat şampiyonluğum olmadı. Ben ilk olmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye adına katıldığımız bir yarışmaydı bu yüzden çok gururluyuz”

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile beraber ABD'ye giderek yarışmanın her aşamasında yanında olan Fizyoterapisti Sercan Yıllı ise, “Altın madalya aldık öncelikle çok mutluyuz. 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı bir yarışmaydı ve ilk defa Türkiye adına katıldığımız bir yarışmaydı. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Sümeyye kendi branşında 50 metre sırtüstünde altın madalya aldı. Bütün engel gruplarında bu altın madalyayı aslında” şeklinde konuştu.