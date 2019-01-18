ABD'de öldürülen Cemal Dağdeviren son yolculuğuna uğurlandı

ABD'nin New York kentinde 22 dolarlık benzin parası ödemeden kaçmaya çalışan bir kişinin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Cemal Dağdeviren Kartal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Dağdeviren'in eşi ve çocuğu gözyaşı döktü.

ABD'nin New York eyaletindeki bir benzin istasyonunda çalışan Cemal Dağdeviren (59), 22 dolarlık benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçmaya çalışan şahsı durdurmak için aracın önüne geçmiş, ancak şahıs kasıtlı olarak aracını Dağdeviren'in üzerine sürerek çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ABD'den cenazesi Türkiye'ye getirilen Cemal Dağdeviren için bugün Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dağdeviren'in eşi, oğlu Ali Dağdeviren ve sevenleri katıldı. Dağdeviren'in eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ardından kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dağdeviren'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.