ABD'de Stanford'da konuşan Enver Yücel: “BM hedefleri için ülkeler arası etkileşim şart”

Teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Stanford Üniversitesi'nde konuşan Enver Yücel, “Birleşmiş Milletler 'in gösterdiği küresel hedeflere ulaşmak için hem her ülkenin özelinde farklı tasarımlar üretmek hem de küresel destek ve etkileşim geliştirmek gerektiriyor” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversitenin Yapay Zeka laboratuvarında geliştirilen robotları inceleyen Yücel, ardından üniversitenin akademisyen ve öğrencilerine konferans verdi.

“Aşmamız gereken ilk zorluk eğitimde eşitliğin sağlanması”

Ülkelerin eğitim, teknoloji ve sağlık gibi konularda iletişim halinde olması gerektiğinin altını çizen Enver Yücel, “Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bölgesinde lider bir ülke. Ama tabii ki zorlukları var. Bulunduğu coğrafyanın koşullarını biliyorsunuz. Ülkemizi daha ileriye götürmekte, öğrencilerimizin katkısı büyük olacaktır. Buna inanıyorum. Potansiyelimiz yer altı zenginlikleri, stratejik konumu değil, genç nüfusudur. Genç nüfusu iyi eğittiğimiz takdirde yani beşeri sermayeyi güçlendirdiğimiz takdirde, bugünkü çağa hitap edeceğiz. Yakın zamanda Almanya'nın öncülüğünde Endüstri 4.0 denildi. Almanya'nın iki Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji ile Eğitim Bakanlığı birlikte çalıştılar ve bu düşünceyi ortaya attılar. Bütün dünyada da hızla yayıldı. Ardından Birleşmiş Milletler 2030 hedefini açıkladı. Bu 17 hedefin içinde yoksulluğa son verme, açlığa son, temiz su, sıhhi koşullar, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar gibi hedefler olduğu gibi nitelikli eğitim hedefi de var. Nitelikli eğitim ile kastedilen Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesidir. Eğitime erişimde eşitliğin sağlanması ilk aşmamız gereken zorluk olsa da bunu aştıktan sonra ise hakkaniyeti sağlamamız gerekiyor” dedi.

“Ülkeler arası etkileşim şart”

Belirlenen hedefler doğrultusunda ülkeler arasında iş birliğine dikkat çeken Yücel, şöyle devam etti: “Artık tek bir ülkenin bu kadar önemli sorunları, tek başına çözmesi mümkün görünmemektedir. Yani global olmak zorundayız. Global ve yerel kelimelerinin birleşimi olarak ifade edilen bu kelime çağı yakalayan bir yerelliğin, global dünya gelişimleri ile buluşma noktası olarak düşünmek gerekir. Bir pergel gibi düşünürsek; sabit olan uç kendi değerlerimiz, insan olarak yerelde bize katılan değerler ise 360 derece dönen diğer uç ise tüm dünyanın gelişmelerini bilme, takip etme ve anlama olarak düşünülebilir. BM'in gösterdiği küresel hedeflere ulaşmak için hem her ülkenin özelinde farklı tasarımlar geliştirmek hem de küresel destek ve etkileşimi gerektiriyor. İşte bunun için de dünya vatandaşı olmak gerekir. Eğitimin de dünya vatandaşlarını yetiştirmesi gerekmektedir.”

“Hepimiz kazanmadıkça hiçbirimiz kazanamayız”

Dijital dönüşümün gelecekte her alanı kapsayacağını belirten Yücel, “Teknolojiye bağlı olarak birçok mesleğin yerini yeni mesleklere bırakacağı öngörülüyor. Örneğin; yapay zeka eğitmenliği, yapay zeka analisti, veri mimarı, blockchain hukuk danışmanlığı ve 3D üretim mühendisliği gibi. Eğitimde de dijitalleşme ve dönüşüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak gerçekleşmeli hatta onun da önünde olmalıdır. Eğer Endüstri 4.0 var ise eğitimde 5.0'ı hayata geçirmeliyiz. Bizler de kurum olarak, ‘Endüstri 4.0'ın lokomotifi eğitimdir', dedik ve Eğitim 5.0 olursa Endüstri 4.0 olur anlayışı ile hareket ediyoruz. Eğitim-öğretim yapılarımızı, eğitim programlarımızı yeni dersler ve uygulamalarla zenginleştiriyoruz. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma, insansız hava araçları, siber güvenlik gibi alanlarda seçmeli dersler oluşturduk. Üstelik lise seviyesinde ve Türkiye'de ilk defa. Bu alanlarda üniversitemizde yüksek lisans ve doktora programları oluşturduk ve araştırma merkezleri açtık. Hepimiz kazanmadıkça, hiçbirimiz kazanamayız. Bu sözü hiç unutmayın. İnovasyon köprüsü kurmaya geldim. Karşılıklı iletişim içerisinde olalım, Türkiye'nin gücünü buraya, buradaki gücü Türkiye'ye taşıyalım. Bunu mekan değişikliği anlamında değil, bilgi ve deneyim değişikliği anlamında söylüyorum. Hepimizin kazanacağı bir sinerji oluşturalım. Mandela'nın dediğini unutmayalım ‘Büyük başarı, asla vazgeçmeyen hayalperestindir.' Hayalleri olmayanın gerçekleri de olmaz. O zaman önce hep birlikte hayal kuralım sonra geleceği eğitim ile tasarlayalım” ifadelerini kullandı.