ABD'li ünlü sanatçı Müslüman oldu

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir süre önce Türkiye'ye yerleşmişti. Bir yıl önce Dalyan'a yerleşen ve çiftlik hayatı süren Della Miles, Müslüman oldu.

ABD'li sanatçı Sultanahmet'i ziyaret etti

Yurt dışında ve Türkiye'de konserler için sahneye çıkan Miles, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. İstanbul'a konser görüşmeleri için gelen Miles, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip Kapalı Çarşı'dan Türk bayrağı aldı.