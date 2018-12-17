“ABD'nin formülü Roj Peşmergeleri'ni sınırımıza yerleştirmek ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birkaç güne başlıyoruz" diye açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Naim Babüroğlu, Türkiye'nin güvenlik tehdidine karşı ABD'nin Roj Peşmergeleri'ni Türkiye-Suriye sınırına yerleştirmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması üzerine Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kanadından Suriye'de bulunan DAEŞ ile mücadelenin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle operasyonun zamanlamasını uygun bulunmadığı açıklaması gelmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD Membiç'de yapmış olduğu zaman kazanma ve oyalama taktiğini devam ettiriyor” dedi.

“ABD oyalama taktiğini devam ettiriyor”

Türkiye'nin bu tehdide sessiz kalamayacağını belirten Dr. Babüroğlu, “Fırat'ın doğusunda yaklaşık 500 kilometrelik sınırda ve Suriye coğrafyasının yaklaşık yüzde 30'unu içine alan bölgede bulunan PYD/PKK bölücü terör örgütünün gücü 70 bine kadar ulaşmıştır. Bu da ABD'nin; silah desteği, eğitim desteği, mali desteği ve danışmanlık hizmeti sayesinde olmuştur. Türkiye buna sessiz kalamaz. Coğrafi bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek zorundadır. PYD/PKK'nın başka bir yere gönderilmesi sık sık gündeme gelmiştir. Ancak ABD bu yaklaşıma sessiz kalmıştır. ABD'nin Membiç'de de yapmış olduğu zaman kazanma ve oyalama taktiği devam etmektedir” dedi.

“Yapılan görüşmede operasyon sinyali görünmüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde operasyon sinyalinden çok ikili ilişkilerle ilgili koordinasyonun devam ettirileceğinin bildirildiğini ifade eden Dr. Babüroğlu, “Yapılan görüşmede Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek bir koordinasyon faaliyetinin iki ülke arasında devam etmesi konusunda mutabık kalındığı gibi bir açıklama yapıldı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin yapacağı operasyona karşı olduklarını söyledi. Özellikle ABD kanadı operasyonun zamanlamasını uygun bulmuyor. Gerekçe olarak da Suriye'de bulunan DAEŞ ile mücadelenin olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Bu açıdan yapılan diplomatik görüşmelerin neticesinde operasyonun kısa sürede yapılamayacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.

“Roj Peşmergeleri Fırat'ın doğusuna yerleştirilebilir”

ABD'nin, Türkiye'nin güvenliği konusunda operasyonun dışında bir çözüm önerisi de olduğunu kaydeden Dr. Babüroğlu, ”Her ne kadar Türkiye kanadı Membiç modelini uygulamak istese de, Membiç modeli henüz ortaya çıkmış değil. Çünkü ABD taahhüdünü yerine getirmedi. Bu konuda yapmış olduğum değerlendirmede, ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Roj Peşmergeleri'ni Fırat'ın doğusundaki sınıra yerleştirilmesi konusunda bir çalışması olduğunu düşünüyorum. ABD, bu Peşmergeleri sınıra yerleştirerek, PYD/PKK'yı sınırdan güneye çekmeyi ve Türkiye'nin güvenlik sorununu ortadan kaldırmayı düşünüyor. Türkiye-Suriye sınırına Peşmergelerin yerleştirilmesi ve terör örgütlerinin güneye çekilmesi, tehdidi ortadan kaldırmaz. ABD'nin bölgede devam eden projelerini de göz önünde tutarsak, bu terör örgütleri nereye yerleşirse yerleşsin ABD onlardan vazgeçmeyecektir. Ayrıca ileride PYD/PKK ve Peşmergelerin işbirliğine girmeleri olasılığı da düşünüldüğünde bu durum Barzani yönetimine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.