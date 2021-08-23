Abdo Feghali'den drift tutkunlarına eğitim

Türkiye'nin en iyi drift sporcularını buluşturacak Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'ne sayılı günler kala Abdo Feghali, Drift Akademi'de amatör driftçilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da amansız bir mücadele için bir araya geliyor. 2021 sezonundaki yedinci yarışa sayılı günler kalırken, birbirinden hızlı 23 yarışçının mücadele edeceği Türkiye Finali öncesinde, İzmit Körfez Pisti'nde Drift Akademi düzenlendi. Red Bull Car Park Drift formatının sahibi ve efsane Red Bull sporcusu Abdo Feghali, drift tutkunlarına sporun incelikleri konusunda eğitim verdi. Amatör driftçiler, Feghali'den önemli bilgiler öğrenirken, Drift Akademi'de başarıya ulaşan Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali'nde doğrudan yarışma hakkı kazandı.

Biletler satışa çıktı

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile 29 Ağustos tarihinde Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkarma imkanı bulacak. Etkinliğin biletleri ise satışa sunuldu.