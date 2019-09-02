Abdoulay Diaby Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Malili futbolcu Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.