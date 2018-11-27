Abdülhamid Han, Hanedan ve Sürgün Paneli

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Abdülhamid Han, Hanedan ve Sürgün konulu panel Altunizade Kültür Merkezinde pazartesi akşamı gerçekleşti. II.Abdülhamid Han'ın 4. Kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panele Tarihçi Dr.İbrahim Pazan da konuk oldu. Faruk Atasoy moderatör olarak bulunduğu panelde Abdülhamid Han'ın Yunanistan Selanik Alatini köşkünde yaşadıkları konuşuldu.

Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Saadet Gül ve Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun'un da katıldığı panelde salon gençlerle doluydu. Panelde sürgüne giden ilk Osmanlı padişahı Abdülhamid Han'ın Yunanistan Selanik Alatini köşkünde yaşadıkları konuşulurken Hanedanın 3 Mart 1924 yılında sürgüne gönderilmeleriyle başlayan sancılı hayatlarından çarpıcı kesitler belge ve fotoğraflarıyla katılımcılara sunuldu.

Ayrıştırıcı hiçbir konuya temas etmeyen Şehzade Orhan Osmanoğlu, Abdülhamid Han'ı gören büyükleriyle yaşadığı hatıralarını anlattı. Panel sonunda katılımcılar Orhan Osmanoğlu ile fotoğraf çektirme imkanı da buldu.