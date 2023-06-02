Abdulkadir Bitigen ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlandı.

Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.