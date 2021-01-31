Abdulkadir Parmak gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak maçın henüz 1. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdulkadir Parmak müsabakanın henüz başında sakatlandı. Karşılaşmanın 1. dakikasında orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı anda gözyaşlarını tutamayan Abdulkadir Parmak, 3. dakikada yerini Lewis Baker'a bıraktı. Başarılı futbolcu yedek kulübesine geldiği sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın Beşiktaş karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olmuştu.

Siyah-beyazlılar karşısında 11 başlayan Abdulkadir sadece 37 saniye sahada kalabildi.