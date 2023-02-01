Abdülkerim Bardakcı 2. golünü kaydetti

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Abdülkerim, Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakada Abdülkerim Bardakcı da gol sevinci yaşadı. Maçın 32. dakikasında ceza sahası içindeki pozisyonda Abdülkerim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, 83. dakikada da Mauro Icardi'nin attığı golle ortayı yapan isimdi.

28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçından sonra bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.