Abdülkerim Bardakcı: “En büyük hayalim milli formayı terletmek”

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sezon bitmesine rağmen çalışmalarına sürekli devam ettiğini söyleyerek, “En büyük hayalim milli formayı terletmek” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ve Galler ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkerim Bardakcı, “Çok şükür burada mükemmel bir ortam var. Herkes birbiriyle çok iyi. Burada da aile ortamı var. 3 ay önceki milli takım döneminde küçük bir şanssızlık yaşadım. Ama yine çok şükür geldim. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Hocamız beni çok sıcak karşıladı. Letonya ve Galler maçları hakkındaki planlarını paylaştı. Bana karşı çok pozitif davrandı. Kendisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Galatasaray ile şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Abdülkerim, “Ben sezonun bitiminden sonra hemen ertesi gün çalışmalarıma bireysel olarak başladım. Milli takım programının olduğunu biliyordum ve zaman kaybetmek istemedim. Ben en büyük hayallerimden bir tanesi de A Milli Takım'ın formasını terletmek. Bu hayalimi gerçekleştirmeye çok az bir süre kaldı. Umarım formanın hakkını veririm. Önümüzdeki iki maçta zor geçecek. Letonya fiziksel olarak bizden daha uzun bir takım. Ama biz onlardan daha kaliteli bir takımız. Ben topun genel olarak bizde olacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Galip geleceğimizi düşünüyorum. Galler maçı hakkında da aynı şeyleri söyleyebilirim. Milli takım olarak biz daha kaliteli bir takımız. Daha iyi bir ortamımızın olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlık ortamımız ve aile gibi ortamımız var. İnşallah iki müsabakadan da alnımızın akı ile çıkarız” diye konuştu.

Ofansif özelliklerini de saha içerisinde kullanmayı sevdiğini dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, “Saha içerisinde ofansif yönümü kullanmam tabii ki hocam tarafından da teşvik ediliyor. Ama zaten bu benim özelliklerimden de bir tanesi. Saha içerisinde boş alan bulduğumda katetmeyi seviyorum. Bu çoğu maçta faydalı da oluyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Milli takım olarak tek hedefimiz galibiyet”

Maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, “Milli takım formasını giymek, burada bu ortamda bulunmak herkesin hedeflediği bir şey. Buraya geldiğiniz zaman başka bir şey düşünmüyorsunuz. Bizde Milli Takım olarak oynayacağımız maçlara odaklandık. Biz takım olarak bu maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hocamız takımı müsabakalara çok iyi bir şekilde hazırlıyor. Türkiye Milli Takımı olarak tek hedefimiz galibiyet” diyerek sözlerini tamamladı.