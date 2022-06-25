İhlas Haber Ajansı

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Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi.


Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.


Abdülkerim Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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