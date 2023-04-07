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Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’nın yapılan tetkikler neticesinde aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikler neticesinde aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

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