İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park'ta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Avcı, en son 22 Ocak 2020'de Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu statta boy göstermişti.


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak'taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'ta boy gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.