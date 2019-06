Abdullah Avcı: “Öncelikle sahanın içinde kalacağız!”

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, “6 senede çok büyük deneyimler kazandım. Benim işimin büyük bölümü saha içinde kalmak. İletişim ve çözüm odaklı gideceğiz. Çatışmacı değil, çözüm odaklı olacağız” dedi.

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı ve Vodafone Park'ta düzenlenen törende 3 yıllık mukaveleyi imzaladı. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı, hedefinin her zaman sahanın içinde kalmak olduğunu belirterek, “Öncelikle sahanın içinde kalacağız. Sahada güçlü olduğun sürece saf ve temiz oyun vardır. Bunu hep düşündüm, hayal ettim. 6 senede çok büyük deneyimler kazandım. Benim işimin büyük bölümü saha içinde kalmak. İletişim ve çözüm odaklı gideceğiz. Çatışmacı değil, çözüm odaklı olacağız. Benim işim teknik, taktik ve takım organizasyonlarını geliştirmek. Başakşehir'de bunu adım adım yaptık” diye konuştu.

“Akıllı para çok önemli”

Transferde istediği özel bir oyuncu olup olmadığı sorusuna Avcı, “Çok kaliteli oyuncu grubuna sahibiz. Scout ekibiyle de bir toplantı yaptık. Oyun planına uygun isimler üzerinden çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kulübün de çalışmaları var. Tespitlerimizi yönetime sunacağız. Mevcut kadro üzerinden çalıyoruz. Beşiktaş'ın tek hedefi bütün kulvarlarda sonuna kadar gitmek. Bunun için çalışacağız. Biz departman yapısını doğru kurduğumuz da her şey oturacak. Ama bu zaman içinde olacak. Bunu bilimsel olarak oyunculara anlattığımız da oyuncu da karşılığını verecektir. Her oyuncu değerlidir. Akıllı para harcamak, kurum hafızası oluşturmak önemli. Bunlar Beşiktaş'ta var. Akıllı para çok önemli” yanıtını verdi.

“Hücumda ve savunmada sayısal olarak geniş takım izleyeceksiniz”

İstediğini sahada alan bir takım oluşturacaklarını belirten Avcı, “Bütün düşüncemiz, oyunun iki yönünü de oynamanız gerekiyor. Futbol artık iki yönlü oynanıyor. Beşiktaş taraftarı önünce coşkuyla oynayan baskı yapan bir takım. Kafamda bir oyucu profili ve takım yapısı tabii ki var. Bunları çalışacağız. İstediğini sahada alan bir takım için çalışacağız. Savunmada da hücumda da sayısal anlamda geniş bir takım izleyeceksiniz. Oyunun içinde bazen sistemler değişir, ama biz savunma ve hücumda sayısal anlamda fazla olan bir takım yaratacağız” dedi.

“Oğuzhan'ı tekrar kazanacağız”

Hedeflerinin yarıştıkları her kulvarda sonuna kadar gitmek olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Her şeyin sonuna kadar gideceğiz. Beşiktaş tarihini ve yaptıklarını inkar edemeyiz. Bunun üzerine neler koyabiliriz ona çalışacağız. Beşiktaş'ın tek hedefi her kulvarda sonuna kadar gitmektir” dedi. Oğuzhan Özyakup'u tekrar Türk futboluna kazandırmak istediğini söyleyen Avcı, “Oğuzhan benim A Milli takıma aldığım oyuncuydu. Şu an bütün oyuncularla temas halindeyim. Oğuzhan yetenekli bir oyunu ama eksikleri var. Eksik yönlerinde çalışmalar yapıp, Türk futbolu ve Beşiktaş'a kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızın oyuna çok önemli katkıları olacak”

Bütün sezon boyunca taraftara büyük iş düştüğünü belirten Avcı, “Beşiktaş taraftarı büyük güç. Bunu net yaşadım burada. Bizim oynatacağımı oyunla onların da yardımıyla iyi işler yapacağız. Beşiktaş taraftarının gücü ve coşkusu çok önemli. Oyuna çok önemli katkıları olacak” dedi. Yardımcılarının kimin olacağı konusunda da açıklamalarda bulanan ve Gökhan Keskin ve Şenol Fidan ile çalışacağının sinyallerini veren 55 yaşındaki çalıştırıcı, “Benim jenerasyonumda Beşiktaş'ta önemli işler yapan isimler var. Hepsiyle de fikir alışverişi yapıyoruz. Gökhan Kesin ve Şenol Fidan önemli isimler. Bu kulübe hizmet etmiş isimler. Biz biraz detaylı çalışıyoruz. Bizim departmanlarımız olacak. Analiz, antrenör, diyetisyen vb.” şeklinde konuştu.

Avcı öte yandan imza esnasında para konuşmadığını da belirterek, “İmzalar atarken dostluk ve vefa çok önemli. Zam, artış, TEFE, TÜFE ben anlamam dedim” yorumunu yaptı.

Orman: "Dünya seviyesinde bir kulüp haline getireceğiz"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın kariyer olarak Güneş'i takip ettiğini belirterek, “Hocamız kariyer olarak Şenol Hocayı takip ediyor, milli takım, Beşiktaş... Şenol hocamız da bize geldiğinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Umarım son şampiyonluğu da beraber yaşarız” dedi.

Beşiktaş'ı dünya seviyesinde bir kulüp haline getirmek istediğini belirten Orman, “Beşiktaş'ı bütün departmanlarıyla beraber dünya seviyesinde bir kulüp haline getireceğiz. Hocamız bu yapılandırmada bize büyük katkı sağlayacak. Bize kim katkı sağlayacaksa o isimlerle çalışacağız. Hem Beşiktaş'tan hem de dışarıdan isimler olacaktır ekibimizde” yorumunu yaptı.

“Türkiye'de artık bir şeylerin değişmesi lazım”

Marka değerlerini arttırmak için çabaladıklarını söyleyen Başkan Orman, “Beşiktaş'ın dünya kulübü olması için gayret gösterdim. Başkanların tek görevleri sadece kendi kulüpleri değil, Türkiye ligini de yükseltmektir. 2024'ten sonra Şampiyonlar Ligi 1-2-3 gibi bir durum oluyor. Marka değerimizi arttırmadığımız sürece, rakiplerimiz Andora, Moldova'nın takımları olacak. Futbol sahada oynanan bir oyun. Saha dışı olaylar ülkemize özgü şeyler. Bizim kendi değerlerimiz var. Ona göre hareket ediyoruz. Beşiktaş ne kadar düzgün hareket ederse o kadar cezalanıyor. Yeni Federasyon başkanımıza da ifade ettim göreve gelmeden önce. Önce söyledim ki tehdit olarak algılanmasın. Maçlardan önce yöneticilerin ve hocaların hakeme yönelik demeçlerine müdahale etmedikleri gün Beşiktaş ta yapacak dedim. Çifte uygulamaları, hakem hatalarını herkes görüyor. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım artık. Ben alenen bunun için mücadele ettim. Federasyon yeni sayfa açtı. İnşallah bunları bitirecek. Bunu bütün kulüpler adına söylüyorum. Türkiye çekilmez bir lig haline gelebilir. Kurallar objektif verilecek. Böyle bir lig ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

“Akılcı transferler yapacağız”

Orman, Beşiktaş'ın bu sene izleyeceği transfer politikası hakkında ise, “Bonservis için para olsa dükkan sizin. Ülkemizin ve Beşiktaş'ın gerçekleri var. Döviz ile ilgili giderler çok arttı. Beşiktaş'ın gelirleri dolar bazında aşağıya geriliyor. Tüm kulüpler için geçerli bu. Tüm sektörler için geçerli. Bunları düzelmemiz lazım. Akılcı transferler yapacağız. Biz çok önemli yıldız isimleri aldık geçmişte. Yine oynayacağız yıldızlarla çünkü burası Beşiktaş” açıklamasını yaptı.