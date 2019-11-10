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Abdullah Avcı, takımının başında

Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında Beşiktaş’ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.

Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında Beşiktaş'ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde geçirdiği ağır gribi atlattı. Yaşadığı grip sonrasında doktorların zatürre riski nedeniyle dinlenmesini söylediği ve bu nedenle yine doktorların tavsiyesiyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında takımının başında sahaya çıktı. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda da takımdan uzak kalan Avcı, kendisine uygulanan yoğun tedavi sonrasında Denizlispor maçına yetişti.

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