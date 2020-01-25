Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı zirve sonunda siyah-beyazlı takımla yolları ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla vedalaştı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelen Avcı, eski talebeleriyle tek tek görüşerek başarılar diledi.