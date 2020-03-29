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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Koronavirüs tedavisi süren Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüsü yendiğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisi süren Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüsü yendiğini açıkladı.


Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan iyi haber geldi. Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsü yendiğini duyurdu. Albayrak şu ifadelere yer verdi:


"Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim."

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