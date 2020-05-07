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Abdurrahim Albrayk'tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Başkan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


Yaşadığı sağlık probremlerinden dolayı hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapılmış ve Cengiz'in bir dizi operasyon geçireceği açıklanmıştı.


Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz'e destek oldu. Albayrak, Cengiz ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Dualarımız seninle sevgili Başkanım" notunu düştü.

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