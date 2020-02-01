Abdurrahman Delen'in şiirine ünlülerden destek

Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, bu sefer ''Kadına Şiddet Hayır'' demek için yazdığı 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli şiirine klip çekti. Projeye birçok ünlü isim destek verirken, klipte şiddete maruz kadınlar da yer aldı.

Yazdığı şiirlerle beğeni toplayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, 'Kadına Şiddetine' dur demek için 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' adlı şiir yazdı ve besteledi. Şiire klip çektiren Delen'e, Ayçin Tuyun, Levent Sülün, Yıldız Asyalı, Adnan Koç, Aylin Kabasakal, Mehmet Berk Ergin, Kahraman Sivri gibi ünlü isimler destek verdi. Klipte şiddete maruz kalmış kadınlar yer alırken, ünlü isimler de 'Kadına Şiddete Hayır' mesajlarını iletti. Klibin yönetmenliğini ise Ömer Beltekin yaptı. Konu ilgili düzenlenen basın toplantısına Abdurrahman Delen'in yanı sıra oyuncu Ayçin Tuyun ve yönetmen Ömer Beltekin katıldı.

"Kadın cinayetlerine ve kadına şiddete duyarsız kalmamak için şiir yazdım"

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Abdurrahman Delen, "Daha önce çocuk istismarı ile ilgili bir projeye yaptık; 'Dokunmayın Çocuklara'. Bu projemiz güzel bir yol aldı ve herkesin beğenisi topladı. Daha sonra kadınlarla ilgili bir takım yaşanan sıkıntılar ortaya çıktı. Kadın cinayetleri, cinnet getiren erkekler, eşlerini öldüren insanlar. Bunları televizyonda izlediğimde tüylerimin diken diken oluyordu ve bu konuya duyarsız kalamazdım. Bunun için de 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli bir şiir yazdım. Sosyal sorumluluk projesinin ismi de 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur'. Şiirde birçok şeyi algılayabiliyoruz. Şiirde diyor ki kadın anadır, kadın bacıdır, kadın eştir. Şiirde her şeyi anlatıyor ve her şeyi sergileyebiliyoruz. Keşke böyle şeyler olmasa da bizde bu şiirleri yazmasak. Keşke aşk şiirleri yazıp daha güzel duygular yaşasak" dedi.

Delen, sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef ülkemizde bir takım yaşanan sıkıntılar, bizim gibi şair ve halk ozanlarını bu tür çalışmalara sürüklüyor. İnşallah böyle durumlar bir daha yaşanmaz. İnşallah insanlar sesimizi duymuş olur. Lütfen kadınımıza, anamıza, bacımıza, kardeşimize sahip çıkalım. Onlarla oturup güzel ve düzgün şekilde konuşalım, dertleşelim, sıkıntıları beraber paylaşalım. Öldürmek ve ölmek çözüm değildir. Çözüm, yüz yüze oturup tartışmak, konuşmak ve paylaşmaktır." şeklinde konuştu.

"Topluma böyle bir şiiri kazandırdığım için çok mutluyum"

Topluma böyle bir şiiri kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Delen, "Sadece ben değil, birçok sanatçının bu konuya el atması lazım. Klip çekilirken, birçok sanatçı arkadaşım sağ olsun bana destek oldu. Ayçin Tuyun, Levent Sülün, Yıldız Asyalı, Adnan Koç, Aylin Kabasakal, Mehmet Berk Ergin, Kahraman Sivri gibi ünlü isimler destek verdi. Bize destek veren tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Sadece fiziksel değil, psikolojik şiddete de hayır"

Projeye destek veren oyuncu Ayçin Tuyun, "Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu oldum. Kadın ve anne olarak izlediğim haberlerden o kadar etkileniyorum ki; hemen kanalları değiştirmek zorunda kalıyorum. Sadece fiziksel değil, psikolojik şiddete de hayır. Bir insan herhangi bir ilişkiyi devam ettirmek istemediğinde, bunu konuşarak sevgi frekansında halledilebilir. Buradaki iletişim için gerekirse başka yerlerden destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bir yoga terapisti olarak da bunu söylüyorum. Bir ilişkinin bittiği kabul edilemiyorsa bunun için destek alınması gerekir. Lütfen sevgi frekansından ayrılmayın. Kendinizi severseniz etrafınızı da sevmeye başlarsınız. Lütfen ilk önce kendi içinize dönün, maneviyatınıza dönün. Ondan sonra şiddetin kalkacağına kalbimden inanıyorum." diye konuştu.

Klip hakkında bilgi veren yönetmen Ömer Beltekin, "İlk proje geldiğinde Abdurrahman Delen'e şöyle dedim: Bu projeye sıradan bir klip çekmeyelim. Ülkemizde maalesef yaşanan şiddetin boyutu çok fazla. Klibin sonunda haberlerden aldığım bir bilgiyi paylaştım. Son 10 yılda 3 bin kadın cinayeti işlenmiş. 2019 yılı, 474 cinayetle son 10 yılın en fazla cinayetin işlendiği yıl oldu. Bu projede bir farkındalık adına çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. Klibin içinde şiddet gören kadınlar yer aldı. Çünkü realiteyi işlemek istedik. Bir taraftan sanatçı dostlarımızdan destek almamız çok güzel oldu bir taraftan da şiddet gören kadınların kendi hayat hikayelerini ekran karşına yansıtması için ricada bulunduk ve kabul ettiler'' ifadelerini kullandı.