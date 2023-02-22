Yazdığı bir köşe yazısında Kadın ve Demokrasi Derneği'ne (KADEM) yönelik hakaret içerikli kelimeler kullandığı iddiası edilen Abdurrahman Dilipak'ın yargılanmasına devam edildi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak 27 Temmuz 2020 tarihinde yazdığı bir köşe yazısında KADEM'e yönelik sözlerinden dolayı ‘hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdurrahman Dilipak ile avukatı katıldı. Duruşmada Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) avukatları hazır bulundu.

“Şikayetin müştekilerin özgür iradesine dayanmadığı kanaatindeyim”

Tutuksuz sanık Abdurrahman Dilipak savunmasında, "Konu edilen yazıyı kaleme almam üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçti. Halen ilgili yazı internet sitesinde mevcuttur. Yazıyı kaldırma gereği duymadım. Bu davayı hem insan hakları açısından hem de basın davası mahiyeti olması sebebiyle önemli buluyorum. Tamamen bir iletişim kazası neticesinde yazının davaya konu edildiğini düşünüyorum. Yazımı yapay zeka testi ile test ettim. Program sonucunda iddianameye konu edilen ifadelerin AK Parti içindeki AKP'lilere ve AKP'nin papatyaları olduğu sonucunda hata yazıda korunan değerin AK Parti olduğunu sonuç olarak bildirdi. Hakkımda yapılan şikayetin müştekilerin özgür iradesine dayanmadığı kanaatindeyim” dedi.

“Belirtilen ifadeyi KADEM'e yönelik kullanmadım”

Sanık Dilipak savunmasında, “AK Parti'nin 11 milyonu aşkın üyesi vardır. Müştekiler dışında yazıyla ilgili bir eleştiri almadığım gibi bazı teşkilat mensupları yazı içeriğinin haklı olduğu hususunda geri dönüşlerde aldım. İddianameye konu ifadelerin muhatabı müştekiler değildir. Ayrıca müştekilerin bir bölümü şikayetçi olmadığını beyan etmişlerdir. Davaya katılma talebinde bulunmamışlardır. KADEM ile ilgili olumsuz bir algı oluşmuşsa da bunun yazım sonucunda oluştuğunu düşünmüyorum. Belirtilen ifadeyi kesinlikle KADEM'e ya da müştekilere yönelik kullanmadım. Kadın hakları için yıllarca çeşitli çalışmalarda bulunmuş bir kişiyim. Bu çalışmaları göz ardı edilmesi beni üzüyor. Bir yazarın yazısı irdelenirken yazarın geçmişi şahsiyeti birikimi de değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Sanıktan yazı içeriği nedeniyle ayrıca özür de beklemekteyim”

KADEM ve Müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu beyanında, “Tanığı uzun yıllardır icra ettiği meslekten dolayı tanıyorum. Kendisinin entellektüel birikimini biliyorum. Ancak sanık her ne kadar yazıda bizlere ve diğer müştekilere hitaben ilgili ifadeleri kullanmadığını ifade etse de, burada yazarın niyetinden çok yazının toplumda yarattığı algıyı suçun oluşumu yönünden değerlendirmek gerekmektedir. Yazıda geçen ifadeler KADEM mensuplarını direk olarak hedef almaktadır. Yazı içeriği derneğimizin, üyelerimizin ve diğer müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını hedef alır mahiyettedir. Yargılamanın sonucundan bağımsız olarak sanıktan yazı içeriği nedeniyle ayrıca özür de beklemekteyim” dedi. Hakim, taraf avukatlarının beyanda bulunmaları ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneğinin de aralarında olduğu yöneticilerin Yeni Akit Gazetesinde 27 Temmuz 2020'de yayımlanan Abdurrahman Dilipak'ın “AKP'nin papatyaları” başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundukları ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Dilipak'ın sözlerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, sanık Dilipak hakkında “zincirleme şekilde kişilerin siyasi, sosyal, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, yaymaya çalışmasından dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.