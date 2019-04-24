Abdurrahman Kaan: ''Köydeki yaşamı teşvik etmek için yeni 50-100 binlik şehirler kuralım''

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, '' Mevcut şehirler içinde kentsel dönüşümü de baz aldığımızda kentsel dönüşümü pahalı buluyoruz. Çünkü mevcut yeri alıp daha büyük binalar kuruyorsunuz. Şehri de daha çok sıkıntıya sokuyorsunuz. Bunun yerine yeni, küçük, her şeyi planlanmış şehirler kuralım diye düşünüyoruz'' dedi.

Ekonomi Buluşmaları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, EGD Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımlarıyla 'İş Dünyası ve Ekonomi Basını Söyleşileri'nin ilki gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik gündemine ilişkin, sektörlere ve iş hayatına dair konular ele alındı.

''Şehirde yaşayandan ziyade üretim açısından köyde yaşamı yeniden sağlamamız gerekiyor''

Tarım konusunda açıklama yapan Abdurrahman Kaan, ''Geçmiş dönemde soğan, patates ve domates muhabbeti yaşadık. Tanzim satışları için 40 yıl öncesine gider gibi bazı söylemler oldu. Özellikle gıda ve tarım alanında ithalata bağımlı bir sistem, Türkiye'de üretimin tabandaki algısını negatifleştiriyor. Yani üretmeye yönelik teşvik etmiyor. Şehirde yaşayandan ziyade üretim açısından köyde (kırsalda) yaşamı yeniden sağlamamız gerekiyor. Bunun için bizim ifademiz şu: Köyleri yeniden imar etmemiz lazım. Hollanda, re export ticaretiyle birlikte dünyada en fazla gıda ihracatı yapan ülkedir. Yaklaşık 110 milyar dolarlık ihracatı var, bizim 17 milyar dolar ihracatımız var. Hollanda bunu 45 bin kilometrekarede 16 milyon nüfusla nasıl yapıyor? AB'yi de kullanıyor, bunun birçok aşaması var. Bizde bunlar yok'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'deki toprak yapısındaki organik yapı yüzde 1'in altına düşmüş durumda''

Kaan sözlerine şöyle devam etti: ''Biz ne yapabiliriz kısmında; kırsaldaki yaşamı teşvik etmeliyiz. Bugün köydeki delikanlıya kız vermiyorlar. Çünkü televizyon dahil her şey şehirde yaşamı anlatıyor. Karlılıkta yok, çünkü verimlilik yok. Türkiye'deki toprak yapısındaki organik yapı yüzde 1'in altına düşmüş durumda. Normalde olması gereken yüzde 2-3 ama ana hedef yüzde 4'tür. Yarıma düşmüş bir toprak yapısında ne üretebilirsiz? Kimyasal gübre ile beslediğiniz kadar üretebilirsiniz. Bizim bu konuda bir projemiz var; 81 ilde 81 Biyogaz- Organik Gübre Tesisi. Birincisi Gönen'de faaliyette. İkincisini nasip olursa Şanlıurfa'da yapacağız. Sonra da Konya'da yapacağız. Bununla birlikte Türkiye'de tarımda yeni bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Buradaki hedef şu olmalı: Kırsalda bireysel olarak yapılan üretimi KOBİ'leştirmek''.

''Mevcut şehirler içinde kentsel dönüşümü pahalı buluyoruz''

Tazelenme sürecindeki bazı hedeflerine değinen Kaan, ''Bizim tazelenme sürecinde şu hedefimizde var: Biz, köydeki yaşamı teşvik etmek için yeni 50 binlik ve 100 binlik şehirler kuralım diyoruz. O bakımdan tematik başlığımızın 1 tanesi de budur. Bunun içine sanayiyi de koyalım, trafikte oluşmasın, bisikletle ulaşım olsun. Yani çalışacak insanında bulunduğu ortak ölçekli sanayi bölgeleri projemizde var. Bunun içinde endüstri meslek lisesine kadar her şey var. Biz bu alanda çalışacağız. Mevcut şehirler içinde kentsel dönüşümü de baz aldığımızda kentsel dönüşümü pahalı buluyoruz. Çünkü mevcut yeri alıp daha büyük binalar kuruyorsunuz. Şehri de daha çok sıkıntıya sokuyorsunuz. Bunun yerine yeni, küçük, her şeyi planlanmış şehirler kuralım diye düşünüyoruz'' diye konuştu.