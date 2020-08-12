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Abdussamed Karnuçu: "Çok çalışacağımın sözünü veriyorum"

Galatasaray’ın sözleşmesini uzattığı genç futbolcu Abdussamed Karnuçu, kendisini desteleyen Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.

Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı genç futbolcu Abdussamed Karnuçu, kendisini desteleyen Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.


Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.

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