Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 677 gün sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giydi. Wout Weghorst'un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti.

Kamerunlu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşısında 85 dakikada sahada kaldı.