İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. 28 yaşındaki futbolcu, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.


Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.


Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, Kamerun basınındaki haberlere göre, banyoda düşerek hastanede yapılan acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.