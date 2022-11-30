Abramoviç'in Beykoz'da kiraladığı yalı havadan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul Boğazı'nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladı. Abramoviç Beykoz'da bulunan yalıya 50 bin dolar kira ödeyecek. Abramoviç'in kiraladığı yalı dron ile görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası pek çok ülke tarafından yaptırımlara maruz kalan Rus oligark Roman Abramoviç, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş'un İstanbul Boğazı'nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladı. Beykoz, Anadolu Hisarı Mahallesi'nde bulunan yalıya Rus milyarder Abramoviç aylık 50 bin dolar kira ödeyecek. Abramoviç'in kiraladığı Feyyaz Toker Yalısı havadan görüntülendi.