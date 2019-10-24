Abu Dhabi'de üçüncülük

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dhabi Open Regatta'da Optimist Junior Milli Takımı'ndan Ali Poyraz Özdemir Junior kategorisinde 3. oldu.

94 sporcunun mücadele ettiği Abu Dhabi Open Regatta'da 6 yarış yapılırken Junior kategorisinde Optimist Junior Milli Takımı'ndan Ali Poyraz Özdemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) üçüncülüğü elde etti. Yarışları; Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü) 7. sırada, Tayfun Türk (B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi) 9. sırada, Mert Doğan (Foça Yelken İhtisas Kulübü) 12. sırada ve Irmak Süvari (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 13. sırada tamamladı.