Acıbadem'de inşaatın beton kalıbı bitişik binadaki dairenin duvarından içeri girdi

Acıbadem'deki bir inşaatın beton kalıbı basınç sonrası bitişik binadaki dairenin duvarını yıkıp içeri girdi. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. Evdeki hasar cep telefonuyla, hasar gören bina ve inşaat ise havadan görüntülendi.

Olay Acıbadem'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki inşaatın beton kalıbı basınçla birlikte yan binanın üçüncü katındaki dairenin duvarını yıktı ve içeri girdi. Dairede hasar oluşurken, haberi alan ev sahibi hemen olay yerine geldi. Şoku yaşayan ev sahibi inşaat sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi daha önce de alt katta oturan komşusunun başına aynı olayın geldiğini söyleyerek hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. Öte yandan hasar cep telefon ile görüntülendi. Dairenin içi çekilen görüntülerde adeta savaş alanını andırıyor. Öte yandan zarara uğrayan bina ve inşaat da havadan görüntülendi. Bir ay önce aynı olay başına gelen Hüseyin Ezgin isimli vatandaş, " Bir buçuk ay önce benimki yıkıldı. Ev sahibim beni aradı . Evinizde zarar var dedi. Kapıyı bir açtım tüm ev yıkılmış durumdaydı. Çimento döküm esnasında baskıya dayanamayarak çöktü. Benim evime girdi. Bir hafta önce de bu oldu. Tüm ev berbat oldu. Zararımı karşılayacaklarını söylediler. Söz verdiler. Eşyalarımızın hasarın karşılamadılar. Bir buçuk ay oldu" dedi.