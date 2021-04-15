Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında karar

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan, hakkında ‘terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında sanık Yavuz'un tahliyesine hükmetti.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 26 Kasım 2020'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak, ‘örgüt üyeliği' suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yavuz hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti. İddianamede Yavuz'un 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Öte yandan, Cihan Yavuz açığa alınmıştı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Cihan Yavuz, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Yavuz'un avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Cihan Yavuz yasa dışı bir eylemi olmadığını söyleyerek, “Bir televizyon kanalına katılarak miting çağrısı yaptığım iddiası var. O dönemde HDP'de siyasetçiydim. HDP bir siyasi parti olarak bir mitinge davet edilmişti. Biz de kitlemize bunun çağrısını yaptık. Bir televizyon kanalı, miting hakkında bilgi almak için yayınlarına bağlanmamı istedi. Ben de bilgi vermek için bağlandım. O dönem HDP'nin açlık grevlerinin bitmesine dair bir gündemi vardı. Bunları anlattım. Bir basın kuruluşu benim açlık grevlerine destek çağrısı yaptığımı yazmış. Bunları kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmem mümkün değil” dedi.

Cezaevine gönderilirken korona virüse yakalandığını söyleyen Yavuz, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkemede savunma yapan sanık avukatları ise, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önünde bulundurulup tahliye edilmesini talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Cihan Yavuz'un İstanbul dışına çıkmama ve haftada 2 gün en yakın kolluk birimine imza adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne “PKK hakkında önemli bir ihbarda bulunacağım' konulu mail geldiği anlatılmıştı. Mailde “PKK hakkında bir ihbarda, daha doğrusu iftirada bulunmak istiyorum, bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum yoksa beni öldürürler" ifadeleri kullanılarak, 14 şahsın PKK propagandası yaptıkları, yardımlaşma derneği adı altında PKK'ya adam ve para yardımı yaptıklarını ve söz konusu şahıslara Kandil'den gelen talimatları PKK'lı avukatlar aracılığıyla cezaevindekilere aktardıkları belirtilmişti. İhbarcının maili üzerine başlatılan soruşturmada mailde ismi olan kişi ile Cihan Yavuz'un telefonlarının irtibatlı olduğu belirlenmişti. İddianamede şüpheli Yavuz'un ikametinde yapılan aramada yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalara ilişkin olduğu iddia edilen dokümanlar bulunduğu açıklanmıştı. Yavuz'un ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.